Everton, Ancelotti: "Koulibaly? E' un amico, ma siamo coperti con 4 centrali giovani"

Intervenendo in conferenza stampa, il tecnico dell'Everton Carlo Ancelotti è stato interrogato anche sui tanti rumors su un'offerta al Napoli per Kalidou Koulibaly: "Ho bei ricordi di Koulibaly, è un bravo giocatore, un bravo ragazzo ed un buon amico, ma se vedi la nostra squadra lì siamo davvero ben coperti. Abbiamo quattro difensori centrali giovani con molto talento e caratteristiche diverse tra loro. In quella posizione siamo davvero coperti per il futuro".