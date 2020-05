Everton, Ancelotti vuole un squadra 'brasiliana': per il centrocampo l'obiettivo è un azzurro

Il giornalista Nicolò Schira ha pubblicato un messaggio su Twitter sulle prossime mosse di mercato dell'Everton di Carlo Ancelotti svelando che l'ex tecnico del Napoli starebbe pensando di portare in Inghilterra diversi calciatori brasiliani, tra cui anche il centrocampista azzurro Allan.

DIFESA - In difesa l'Everton sarebbe interessato anche al difensore del Lille Gabriel, entrato secondo gli ultimi rumors di mercato in orbita Napoli e Thiago Silva che non rinnoverà il contratto col PSG

