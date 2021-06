Everton, Benitez vicino alla firma: superata la concorrenza di Nuno Espirito

Rafael Benitez è a un passo dall'allenare l'Everton. Come raccontato da Sky Sports UK, l'ex tecnico del Napoli ha avuto dei colloqui con il club che hanno avuto esito positivo ed è pronto a prendere il posto di Carlo Ancelotti, passato al Real Madrid. Il manager spagnolo era la prima scelta dei Toffees, che la scorsa notte hanno mosso passi decisivi. A questo. Reduce dall'esperienza in Cina al Dalian Yifang, Benitez ha superato la concorrenza di Nuno Espirito Santo ed è vicinissimo a tornare in Premier League due anni dopo l'addio al Newcastle.