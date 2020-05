Everton e il Gremio vogliono la stessa cosa

Il padre fa sapere che il Napoli ci ha provato ed è realmente interessato, il Gremio conferma che c'è la possibilità - anzi, necessità - di cederlo. I rumors su Everton sono tanti, probabilmente troppi, ed è una cosa insolita nel mondo del calciomercato, dove tutti fanno pretattica e provano a 'mentire' per strappare un prezzo più alto. Non funziona così, oggi, nei giorni della pandemia, per il club brasiliano. Il Gremio si è esposto, ha fatto capire che non si opporrà ad un'ipotetica cessione del calciatore, anzi è questa la principale volontà che qualcuno dovrà pur assecondare.

Sarà il Napoli? La situazione, al momento, sembra chiara: la società azzurra è interessata al ragazzo, che piace ed è forte, ma non è l'unico nella lista, certo intriga ma al pari di Rashica e Boga, giocatori per caratteristiche simili. L'elenco è lungo e il tempo non stringe, anzi, dunque non si arriverà ad un accordo in tempo breve. Ma il Gremio, ne siamo certi, continuerà ad esporsi.