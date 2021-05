Everton, l'ex osservatore Jacomuzzi: "Ho seguito Koulibaly: piace ad Ancelotti. Pronto l'assalto"

Carlo Jacomuzzi, ex osservatore dell'Everton, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "L’Everton cerca Koulibaly da anni, l’ho seguito personalmente per loro e con collaboratori lo abbiamo seguito anche con il Senegal. Piace ad Ancelotti e sono certo che in estate proveranno l’assalto. Hanno bisogno di un top come Kalidou”.