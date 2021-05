Ex ag. Tolisso: "Galtier lascerà il Lille, il club francese ha grossi problemi finanziari"

Nel corso di 'Radio Goal', Frederic Guerra, ex agente di Tolisso, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Non sono sicuro che Galtier abbia deciso il suo futuro, ma sicuramente l’offerta del Nizza è molto buona. Potrebbe venire al Napoli? Credo che il problema sarebbe un po’ la lingua. Galtier potrebbe arrivare al Napoli, ma penso che Nizza sarebbe la piazza giusta per lui che è nativo di Marsiglia, tornerebbe praticamente a casa. Sicuramente lascerà il Lille perché ha grossi problemi finanziari. Su di lui c’è anche il Lione, ma ancora non ha deciso.

Tolisso potrebbe andare al Napoli? Non so quanti anni di contratto ha col Bayern, il suo stipendio è molto alto. Dipenderà anche dal prossimo allenatore del Napoli, fino ad allora è difficile da capire i giocatori che saranno scelti".