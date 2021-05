Ex ds Palermo su Emerson Palmieri: "Sarebbe felice di tornare in Italia. Spalletti lo conosce bene"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Franco Ceravolo, ex ds del Palermo che portò in Italia Emerson Palmieri, ha parlato dell'italo-brasiliano: "E’ un ragazzo molto intelligente ed educato. Appena arrivato a Palermo mi chiese un insegnante di italiano. E’ nel giro della Nazionale e sarebbe contento di tornare in Italia, mi ha sempre parlato bene del nostro Paese. E’ da un po’ che non lo sento, lo chiamerò in queste ore per fargli i complimenti per la vittoria della Champions.

Poco spazio al Chelsea? Il club londinese ha in ogni ruolo due-tre giocatori, non è facile trovare spazio. E’ un giocatore che ha delle potenzialità importanti, è tatticamente intelligente ed ha un piede sensibile. Spalletti conosce bene le sue qualità avendolo già avuto alla Roma. Non so il Napoli cosa cerca, ha un allenatore capace che avrà dato le sue direttive, le strategie di mercato sono già state fatte".