Ex vice Ancelotti rivela: “Potrebbe volere Koulibaly più che Fabian. Che coppia con Varane!”

“Mancini ha svolto un grandissimo lavoro. Non solo per il risultato importantissimo ottenuto, ma perché questa Nazionale veniva da un periodo complicato. Doveva riassemblare i giocatori, far riavvicinare il pubblico, ed è stato un ottimo lavoro a 360 gradi. Inoltre, gli va attribuito il merito di essersi attorniato di persone che conosce, di affetti, dei quali si poteva fidare e da cui sapeva cosa avrebbe potuto ottenere. Ha avuto la capacità di costruire una Nazionale con grandi giovani di prospettiva, e la squadra di Roberto ha un futuro proprio per questo motivo. Ha trasmesso anche senso di appartenenza, il quale era da un po’ che non si vedeva - queste le parole di Giorgio Ciaschini, allenatore ed ex vice di Carlo Ancelotti, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”.

Ritorno di Allegri alla Juventus è un’ammissione di colpa della società? La dirigenza bianconera ha provato altre strade, ma non ha trovato ciò che cercava. Pirlo aveva un compito molto difficile, hanno scelto di tornare su una strada che conoscono meglio, ossia affidare la squadra ad un allenatore che potesse entrare subito nella mentalità dei giocatori e della Juventus. Riconferma Pioli al Milan? È l’uomo giusto al momento giusto. I rossoneri hanno bisogno di allontanarsi dalla grande squadra di Berlusconi, e Pioli è riuscito ad entrare nella realtà portando capacità e tranquillità di gestione, capendo perfettamente le esigenze del club.

Real Madrid-Ancelotti? Carlo aveva lasciato i Blancos a malincuore e viceversa. Si sono separati positivamente sia per i risultati sia per la gestione. Quando hanno avuto bisogno di un allenatore, in un momento difficile della società, hanno preso anche loro una persona che già conoscevano, che già aveva lavorato egregiamente al Real, ed hanno fatto una buona scelta.

Se possono interessare Koulibaly e Fabian Ruiz ad Ancelotti? Kalidou con Varane formerebbe una coppia importante, il difensore non si discute. Fabian è un giocatore di qualità, ma al Real sarebbe un comprimario per via della presenza di numerosi giocatori di livello a centrocampo”.