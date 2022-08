Fabian al PSG imminente: cresce l'ottimismo per l'arrivo di Navas

Il Napoli tiene caldo l'asse con il PSG, club col quale i contatti sono all'ordine del giorno ormai.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Il Napoli tiene caldo l'asse con il PSG, club col quale i contatti sono all'ordine del giorno ormai. Fabian Ruiz alla corte di Galtier è cosa imminente, riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano su Twitter. E, anche per questo, cresce l'ottimismo per un approdo di Keylor Navas in azzurro.