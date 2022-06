Fabian, altro no al Napoli: l'anno prossimo a zero vuole andare al Real

Il Real Madrid a centrocampo ha preso Tchouameni dal Monaco, il Barcellona e l’Atletico sembrano concentrati su altre priorità

Fabian Ruiz a gennaio ha rifiutato il Newcastle e oggi non ha ancora portato proposte ufficiali, scrive il Corriere del Mezzogiorno facendo il punto sul suo futro: "Il Real Madrid a centrocampo ha preso Tchouameni dal Monaco, il Barcellona e l’Atletico sembrano concentrati su altre priorità. Il Napoli ha proposto a Fabian d’allungare il contratto fino al 2024, inserire una clausola rescissoria a 30 milioni di euro con un leggero aumento dell’ingaggio. La risposta è negativa, a scadenza di contratto sarà molto più semplice approdare in una big di Spagna, magari proprio al Real.

Il Napoli ha ricordato al centrocampista spagnolo e ai suoi agenti il caso Milik, molto probabilmente non s’arriverà ad uno scontro di quel tipo ma sicuramente iniziare per Fabian la stagione con il contratto in scadenza a 26 anni non rappresenta uno scenario all’insegna della serenità".