Fabian e Ounas non vogliono rinnovare, ma non hanno nessun'offerta importante

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha diverse grane e tra quelle da risolvere più in fretta ci sono quelle legate ai rinnovi di Fabian Ruiz e Adam Ounas, entrambi in scadenza a giugno prossimo. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "L’algerino e lo spagnolo non mostrano segnali positivi sul rinnovo. Di certo non giova a nessuno questa situazione: avere altri giocatori in scadenza non è proprio il massimo ma anche qui grandi offerte per i due non sono arrivate".