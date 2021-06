Fabian, Euro2020 per infiammare il mercato: può creare il tesoretto Napoli

Il Napoli dovrà completare una cessione di lusso quest'estate e l'indiziato speciale è Fabian Ruiz, attualmente impegnato con la Spagna agli Europei. Una vetrina importante in ottica addio, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Luis Enrique si augura diventi un protagonista della sua giovane Spagna. Se così sarà è probabile che il mercato si infiammerà per prendere il gioiello andaluso da tre stagioni al Napoli. Che però guadagnerebbe un tesoretto da cui ripartire".