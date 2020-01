Fabian flop, Gazzetta: "Le voci di mercato lo stanno distraendo, c'è il Real Madrid..."

Non sta attraversando un buon momento Fabian Ruiz, fischiato dai suoi stessi tifosi lunedì contro l'Inter e, da tempo, distante dai suoi stessi standard. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna forse lo stanno distraendo e non poco. Il Real Madrid ha pronta un’offerta di 70 milioni di euro per il Napoli e non è casuale il fatto che il centrocampista non voglia rinnovare il contratto. Ma su Fabian c'è da tempo anche il Barcellona. Le big della Liga lo monitorano ma lui a Napoli non brilla più. Un bel paradosso.