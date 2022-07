Rimane vivo - riporta la "Gazzetta dello Sport" - l'interesse del Napoli per Antonin Baràk.

TuttoNapoli.net

© foto di Cesare Purini / Insidefoto

Rimane vivo - riporta la "Gazzetta dello Sport" - l'interesse del Napoli per Antonin Baràk. In caso di partenza di Fabian Ruiz, il centrocampista gialloblù rimane il primo della lista in cima ai profili richiesti da Luciano Spalletti.