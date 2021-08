Fabian ha accantonato l'idea di tornare in Liga: non sono arrivate offerte concrete

Sono aumentate le percentuali di permanenza di Fabian Ruiz al Napoli, questo perché Demme si è infortunato ma anche perché le società spagnole che lo stavano corteggiando hanno fatto altre scelte. Per ora, scrive il quotidiano Repubblica, offerte concrete non sono arrivate, dunque l'andaluso sembra aver ormai accantonato la possibilità di tornare nella Liga. Per la gioia di Spalletti.