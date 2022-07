Fabian ha chiesto 4,5mln al Napoli, Auriemma: "E' sul mercato, ma zero offerte"

Così a Si gonfia la rete su Radio Marte il giornalista Raffaele Auriemma, in merito alle richieste d'ingaggio di Fabian Ruiz.

"Per Fabian non ci sono aggiornamenti. I calciatori che hanno chiesto al Napoli ingaggi spropositati, come Fabian che voleva passare da 1.8 a 4.5, saranno ceduti. Di squadre pronte a dargli 4.5 milioni non ce ne sono state, i calciatori aspettano di andare a parametro zero per guadagnare di più. Non ci sono stati interessamenti per Fabian, Zielinski e per Lozano", così a Si gonfia la rete su Radio Marte il giornalista Raffaele Auriemma, in merito alle richieste d'ingaggio di Fabian Ruiz.