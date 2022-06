Fabian ha voglia di tornare in Spagna: ci sono tre estimatori, ma nessuno si muove

Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo ha voglia di tornare in patria, a casa, e misurarsi di nuovo con LaLiga.

Il futuro di Fabian Ruiz è ancora tutto da decifrare. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo ha voglia di tornare in patria, a casa, e misurarsi di nuovo con LaLiga. E' stimato - si legge - da Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, ma nessuna delle tre piste è calda, nessuno si è mosso concretamente, poiché certe situazioni finanziarie impongono riflessioni legate all'investimento, considerando che da gennaio in avanti potrebbero bloccarlo a parametro zero, senza sborsare un centesimo.