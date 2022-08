Fabian, il PSG deve prima cedere e lo spagnolo sogna ancora il Real Madrid

In caso di esito negativo della trattativa lo spagnolo si libererebbe a zero tra un anno, magari attirando su di sé l'attenzione del Real Madrid

Sono ore cruciali per il trasferimento di Fabian Ruiz a Parigi: la richiesta del Napoli - spiega Il Mattino - è ferma a 30 milioni, cifra che non è ancora stata raggiunta dal PSG. Prima dell'affondo decisivo, infatti, i francesi devono sfoltire la rosa, perfezionando la cessione di qualche esubero. In caso di esito negativo della trattativa lo spagnolo si libererebbe a zero tra un anno, magari attirando su di sé l'attenzione del Real Madrid, alla ricerca di una pedina di qualità che possa sostituire Casemiro, ormai promesso sposo dello United.