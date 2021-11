Fabian, la rinascita con Spalletti ma per il rinnovo resta ancora tutto fermo

Fabian Ruiz ha iniziato la stagione con il morale a terra dopo l’Europeo deludente, caratterizzato anche dal conflitto con Luis Enrique che, infatti, non l’ha più convocato, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno evidenziando che Spalletti l’ha messo al centro del gioco, da regista, ed ora è il centrocampista che ha toccato più palloni in serie A, con il 93% di precisione con già tre gol e tre assist. Sul contratto infatti è tutto fermo - si legge -, la scadenza è a giugno 2023, gli ultimi contatti per un eventuale rinnovo risalgono al periodo pre-pandemia.