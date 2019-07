Fabiàn, nessuna voglia di andare al Real: a consigliarlo anche l'ex obiettivo Ceballos

Il Napoli si prepara al rinnovo di contratto di Fabiàn Ruiz. Dopo la vittoria dell'Europeo U21, il club azzurro non vuole creare intoppi per la permanenza in azzurro, e così nelle prossime settimane si parlerà della permanenza del centrocampista. Come raccontato oggi da Il Corriere dello Sport, il giocatore spangolo non ha alcuna intenzione di andare via, e tra i compagni di nazionale a consigliargli di restare al Napoli anche Dani Ceballos, ex obiettivo azzurro che alla fine decise di sposare la causa Real Madrid, senza però trovare lo spazio auspicato.