Fabian, non si sblocca il rinnovo: senza accordo Napoli obbligato alla cessione

Il Napoli si interroga sul futuro di Fabian Ruiz, reduce da prestazioni deludenti e con la questione legata al rinnovo di contratto che non si sblocca. L'accordo è in scadenza nel 2023 e - riferisce quest'oggi Repubblica - le trattative per il rinnovo si sono arenate da qualche mese. L’accordo non c’è ancora e il futuro è tutto da scrivere. Il bivio è la fine di questa stagione: senza prolungamento, la cessione può diventare attuale.