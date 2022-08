Fabian-PSG, si attende Paredes alla Juve: ecco quanto il Napoli incasserà dal PSG

Il Napoli ha un’urgenza in questo momento: liberarsi di Fabian Ruiz, che sarà escluso dai convocati anche per la trasferta di Firenze

Il Napoli ha un’urgenza in questo momento: liberarsi di Fabian Ruiz, che sarà escluso dai convocati anche per la trasferta di Firenze, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che l’imminente trasferimento di Paredes alla Juventus dovrebbe accelerare la cessione di Fabian: "Ha l’accordo con il Psg, il Napoli dovrebbe incassare 22 milioni più bonus. Una volta definita la cessione dello spagnolo, può diventare caldo l’affare Navas. Galtier ha dichiarato che lo convocherà per la gara contro il Monaco, il Napoli è convinto che nei primi giorni della prossima settimana la rescissione con il Psg possa diventare realtà. È un intreccio che deve diventare concreto tra buonuscita, pendenze arretrate, bonus alla firma e un biennale magari con opzione per il terzo, tutto nelle mani di Mendes.