Fabian rischia di finire ai margini: ADL vuole mandare un messaggio a tutti

Fabian Ruiz ha da tempo deciso di non rinnovare il contratto con il Napoli. Il giocatore avrebbe preferito trattare il rinnovo in anticipo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabian Ruiz ha da tempo deciso di non rinnovare il contratto con il Napoli. Il giocatore avrebbe preferito trattare il rinnovo in anticipo rispetto alle proposte del Napoli oltre all'offerta economica che immaginava di altro tipo, decisamente più alta. De Laurentiis accarezza l'idea di metterlo ai margini della rosa anche per mandare un segnale agli altri calciatori e agli agenti in prospettiva futura, ma allo stesso tempo spera caldamente che qualche club si presenti con i 30/35 milioni richiesti per chiudere la vicenda senza strascichi e senza buttare i soldi dell'ingaggio. Un equilibrio precario che verrà rotto in un senso o nell'altro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.