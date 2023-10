Fabiàn Ruiz scaricato dal Psg: è stato proposto in prestito alla Juve

Gioca poco a Parigi e potrebbe partire, gli intermediari sono a lavoro per capire quale possa essere la destinazione migliore per lo spagnolo

© foto di www.imagephotoagency.it

"Fabian Ruiz in prestito: la proposta. Ma la Juve segue anche altre piste" scrive Tuttosport. I bianconeri cercano un rinforzo a centrocampo dopo le vicende Pogba e Fabioli. Spunta l'ipotesi di un prestito di Fabian Ruiz dal PSG. Nel 2018 era stato Giuntoli a convincere Aurelio De Laurentiis a sborsare 30 milioni per pagare la clausola rescissoria necessaria a liberare Fabian Ruiz dal Betis Siviglia.

Gioca poco a Parigi e potrebbe partire, gli intermediari sono a lavoro per capire quale possa essere la destinazione migliore per lo spagnolo. La Juventus sta seguendo altri profili come Samardzic dell'Udinese e Khephren Thuram del Nizza, però a gennaio tutto è possibile.