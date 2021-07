Fabian via? Due giocatori nel mirino di Giuntoli

Non solo Koulibaly. Sono tanti i potenziali giocatori che potrebbero andare via da Napoli. Tutto dipenderà dalle offerte. A centrocampo, ad esempio, occhi interessati sullo svizzero Zakaria del Gladbach e sull'olandese Koopmeiners dell'AZ. Uno di loro, sì: se andrà via Fabian, ovviamente. Al momento non ci sono proposte concrete. Lo scrive il Corriere dello Sport.