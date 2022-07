Fabian, zero offerte ma non rinnova: vuole andare a scadenza per attrarre le big

Il Napoli s’aspetta che lo spagnolo faccia una scelta: rinnovi il contratto in scadenza a giugno 2023 o porti delle proposte congrue

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una delle situazioni più spinose riguarda Fabian Ruiz. Il Napoli s’aspetta che lo spagnolo faccia una scelta: rinnovi il contratto in scadenza a giugno 2023 o porti delle proposte congrue, almeno tra i 25 e i 30mln di euro, ma al momento non ci sono offerte e Fabian è stimolato dalla prospettiva di finire a parametro zero per attrarre soprattutto le big di Spagna. Lo scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno.