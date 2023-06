Fallimento Italia U21 all'Europeo, ora si cambia ct: suggestione Cannavaro ma non solo

Il nuovo commissario tecnico dell'Italia Under 21 non sarà Paolo Nicolato. Le strade si sarebbero separate a prescindere dal risultato dell'Europeo

Il nuovo commissario tecnico dell'Italia Under 21 non sarà Paolo Nicolato. Le strade si sarebbero separate a prescindere dal risultato dell'Europeo e per il successore si dovrebbe restare in ambito federale: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la lista dei papabili comprende nell'ordine Carmine Nunziata, Alberto Bollini e Alberico Evani.

Più complicato che possa arrivare qualcuno esterno come Daniele De Rossi o Fabio Cannavaro. Settimana prossima la decisione, nell’ambito di una riunione plenaria in FIGC sulle nazionali giovanili. La vicinanza con Mancini è un requisito fondamentale per assumere la carica. L'idea sarebbe quella di impostare tutte le nazionali giovanili con il 4-3-3, per facilitarne l'approdo alla Nazionale maggiore.