Farioli ha convinto tutti: non solo il Napoli, ci pensa anche una big inglese

TuttoNapoli.net

Sirene dalla Premier League per mister Francesco Farioli, tecnico rivelazione con il Nizza che piace anche al Napoli per la prossima stagione. Come scrive il Telegraph, il futuro numero uno del Manchester United Jim Ratcliffe starebbe già valutando un possibile avvicendamento in panchina e, tra i candidati alla sostituzione di Erik ten Hag, rientra senza dubbio il tecnico italiano che sta portando il Nizza oltre ogni più rosea aspettativa.

Farioli, ancora imbattuto in Ligue 1, è attualmente al secondo posto nel campionato francese dietro alla capolista Paris Saint-Germain. La proprietà del club della Costa Azzurra, dato da non sottovalutare, sarebbe la stessa dei Red Devils (Ineos).