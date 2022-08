Fatta per Fabian al Psg: oggi arrivo a Parigi per visite e firma, quanto incasserà ADL

Non solo l'attesa per Ronaldo e soprattutto Navas. Ieri il ds Giuntoli ha continuato a tenere le fila delle trattative con il Psg per Fabian

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non solo l'attesa per Ronaldo e soprattutto Navas. Ieri il ds Giuntoli ha continuato a tenere le fila delle trattative con il Psg per Fabian. La cessione di Ruiz è ormai praticamente definita e il Napoli aspetta con fiducia gli sviluppi: il giocatore dovrebbe sbarcare oggi a Parigi per le visite e nelle casse azzurre dovrebbero arrivare più o meno 25 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.