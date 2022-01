Fazio ad un passo dalla Salernitana: era stato proposto anche al Napoli

Conferme sul riavvicinamento tra Salernitana e Federico Fazio, di cui vi abbiamo scritto nei giorni scorsi. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l'argentino della Roma è pronto ad accettare la corte dei campani, lasciando proprio i giallorossi e risolvendo il contenzioso in atto. Fonti in seno alla dirigenza campana parlando di affare "in fase avanzata". Il difensore prima dell'arrivo di Tuanzebe si era anche proposto al Napoli.