Fekir, strategia Barça: Abidal gli consiglia il Betis per poi fare il salto in blaugrana

Eric Abidal, direttore sportivo del Barcelona, avrebbe consigliato a Nabil Fekir di firmare per Real Betis. A riferirlo è radio Montecarlo riferendosi a una recente conversazione tra Abidal e Fekir sul futuro dell'attaccante del Lione. Stando all’emittente il ds ha fatto capire al calciatore franco algerino che piace al Napoli che il Betis potrebbe essere un buon passo per la sua carriera e fare esperienza in Liga con la possibilità, poi, di fare il salto di qualità magari proprio al Barcellona.