Feralpisalò, fatta per l'azzurrino Mezzoni: il 2000 si trasferirà in prestito

Si muove il mercato della Feralpisalò. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW i Leoni del Garda in queste ore definiranno l'arrivo di Francesco Mezzoni, esterno di centrocampo classe 2000, in prestito dal Napoli. Sempre per il mercato in entrata le attenzioni degli uomini mercato del presidente Pasini si sono rivolte verso Maks Barisic, esterno offensivo sloveno del Catania.