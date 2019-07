Ferrero conferma: "Andersen? Andrà al Lione! C'erano anche altri club..."

Presente negli studi di Sportitalia, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato della presunta trattativa per il passaggio di proprietà, rilanciata oggi dall'ANSA: "Non ci sarà nessuna cessione, non sono arrivate offerte congrue. Stimo Vialli perché ha fatto la storia della Sampdoria. L'ho visto solo il mio primo anno, al Ferraris, gli abbiamo dato 30 milioni per la sua fondazione. Non sto bluffando: l'avvocato Romei ha incontrato persone che rappresentano Vialli. Io sono andato a New York, dove mi hanno offerto una cifra bassissima, 45 milioni. Il fondo York Capital vuole fare affari: la Samp è un club sano, non ha debiti. Abbiamo fatto il centro sportivo e progettato lo stadio col Genoa".

Andersen? Oggi sono entrati in cassa 44 milioni. Il valore della Samp è di 150-160 milioni. Dieci minuti fa Andersen è stato venduto al Lione a 24 milioni più 6 di bonus. Altre società? Ci sono state altre proposte ma non sono state prese in considerazione. Abbiamo dato una parola.