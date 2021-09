Fienga scippa Modugno al Napoli: il talento classe 2008 va alla Roma

E' intervenuto anche Aurelio De Laurentiis per tentare di impedirlo. Una telefonata all'AD della Roma, Guido Fienga, nel momento in cui la Roma stava tentando di strappare al Napoli Emanuele Modugno, promettentissimo attaccante nato nel 2008. Ma non c'è stato nulla da fare.

Si conferma per l'ennesima volta che quando un club del centro-nord vuole sottrarre una giovane promessa al vivaio del Napoli, può fare quello che vuole ed il colpo va a segno praticamente sempre. Qui potete trovare il lungo elenco di talenti che ogni anno vengono puntualmente portati via dalle giovanili azzurre.

Ragazzini in procinto di firmare il vincolo pluriennale (4+1) al compimento dei 14 anni e che invece proseguono la loro crescita lontano da casa. Un atteggiamento predatorio da parte delle società a nord della Campania che ha impoverito notevolmente un bacino che altrimenti sarebbe ricchissimo di opportunità. E il Napoli, da parte sua, fa poco o nulla per tentare di arginare questo fenomeno, perseverando in una gestione al risparmio che danneggia il prodotto locale e ne offusca le prospettive.

Modugno inizierà dunque la stagione con la categoria under 14 della Roma guidata da Mattia Scala, lo riporta Gazzetta Regionale. I giallorossi risultano recidivi in questa pratica, avendo già sottratto lo scorso anno l'attaccante Domenico Musella e nel 2017 il difensore Francesco Sigismondo. Tutto lascia pensare che questo esodo continuerà anche nei prossimi anni, e Napoli resterà un'inerte terra di conquista per l'ingordigia delle altre società.