Figuraccia con l'Atletico, Zidane rischia: con un nuovo tecnico James potrebbe restare al Real

Con la trattativa Pepè che sembra sempre più complicata da tenere in piedi, il nome di James Rodriguez torna a scaldare i sogni dei napoletani. Il colombiano da domani dovrà tornare ad allenarsi con il Real Madrid con la panchina di Zidane che inizia già a tremare, dopo l’umiliante sconfitta per 7-3 nel derby di Icc contro l’Atletico Madrid. Se così fosse, con un nuovo allenatore (Mourinho?) verrebbe rimossa ogni preclusione su James Rodriguez. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport secondo cui, però, il presidente De Laurentiis continua a sperare che alla fine dal Real arrivi in prestito per accontentare Ancelotti.