Fiorentina a caccia di un attaccante: timido sondaggio anche per Simeone

Il Corriere dello Sport spiega che per il mercato di gennaio la Fiorentina può prevedere qualche movimento anche nel ruolo di prima punta. Perché il club viola non nega di poter valutare un investimento in questo senso, anche considerati gli addii per un mese di Kouame e Nzola, pur se le opportunità scarseggiano. Il quotidiano fa qualche nome. Ci sarebbe Dia della Salernitana, con una clausola di 21 milioni per l'Europa, anch'egli però con vista Coppa d'Africa.

Qualche timido sondaggio anche per Simeone, ma il Napoli (che lo valuta 20 milioni) ha lo stesso problema dei viola con Osimhen in Coppa d'Africa. Poi c’è Toni Martinez del Porto, già sondato un anno fa. Anche qui l’ostacolo è il prezzo, oltre i 10 milioni. Comunque, mai dire mai, specie se l’input finale dovesse arrivare da Rocco Commisso, di ritorno dall’America nelle prossime settimane.