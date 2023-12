Fiorentina a caccia di un terzino: piace molto un obiettivo del Napoli

Un difensore, un terzino destro e un esterno offensivo. Queste sono le priorità di mercato della Fiorentina in vista del mercato di gennaio

Un difensore, un terzino destro e un esterno offensivo. Queste sono le priorità di mercato della Fiorentina in vista del mercato di gennaio. Tre precise richieste di mister Italiano, che ha bisogno di un'alternativa in difesa, un giocatore che possa far tirare il fiato a Kayode in attesa del rientro di Dodo e un esterno offensivo che possa sostituire l'infortunato Nico Gonzalez e garantire quei gol e quelle giocate che il parco di esterni viola fino ad oggi non è riuscito a dare.

Per la fascia destra piace molto Pasquale Mazzocchi della Salernitana, ma sul classe '95 c'è in pressing il Napoli. All'estero i nomi sono quelli di Milan Gajic (classe ’96) del CSKA Mosca e Josip Juranovic (di un anno più vecchio) dell’Union Berlino, giocatori accessibili e dai costi contenuti. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com.