Fiorentina a Tangeri per El Khannouss: anche City e Napoli lo seguono

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Amrabat, la Fiorentina nella persona del direttore tecnico Nicolas Burdisso era a Tangeri per seguire Bilal El Khannouss, mezzala classe 2004 di proprietà del Genk la cui valutazione si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro. Non sarà facile per i viola avere la meglio sulla concorrenza che, secondo il Corriere dello Sport, è rappresentata da Manchester City e Napoli.