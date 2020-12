Fiorentina, addio a Milik? Il nuovo obiettivo in attacco gioca nel Liverpool

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica la Fiorentina, in vista del mercato di gennaio, sta cercando un attaccante per risolvere il problema legato al gol. Il nome nuovo per il reparto offensivo sarebbe Divock Origi, attaccante belga di origini keniote di proprietà del Liverpool. Sulle tracce del classe '95 ci sarebbe anche il Wolverhampton.