Fiorentina, altra beffa dopo Ngonge: l'Augsburg rifiuta prima proposta per Vargas

La Fiorentina domani esordirà nel nuovo format della Supercoppa Italiana con la prima delle due semifinali contro il Napoli campione d'Italia in carica,

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina domani esordirà nel nuovo format della Supercoppa Italiana con la prima delle due semifinali contro il Napoli campione d'Italia in carica, ma al contempo i dirigenti viola continuano a lavorare alacremente alla ricerca di un nuovo innesto da inserire in rosa per la casella dell'esterno d'attacco. Sono tanti i nomi passati al vaglio dalla squadra mercato della Fiorentina, l'ultimo che vi abbiamo rivelato proprio su queste pagine è quello di Ramazani dell'Almeria, ma continua a rimanere aperta la pista Ruben Vargas (25 anni).

Il classe 1998 dell'Augsburg, un gol in questa edizione della Bundesliga, è nel mirino da tempo della dirigenza gigliata e nelle scorse ore è stata formulata anche una prima proposta verbale al club tedesco. Un primo approccio, fanno sapere dalla Germania, ritenuto però fondante su una quota economica troppo bassa rispetto alla valutazione posta in essere dalle parti di Augusta: per Vargas la richiesta è di una parte fissa di almeno 7 milioni di euro, con la quota bonus come sponda sulla quale invece lavorare in seconda battuta. Altri contatti sono comunque previsti nelle prossime ore, con il nome di Vargas che rimane comunque segnato nella short list di mercato della Fiorentina.

E da parte sua c'è un allenatore, Italiano, che non vede l'ora di poter contare su qualche volto nuovo. Avrebbe accolto volentieri Ngonge, sul quale però si è registrato il sorpasso del Napoli che ha lasciato a bocca asciutta i viola. A riferirlo è Tuttomercatoweb.