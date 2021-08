Fiorentina, Amrabat non andrà all'Atalanta: sondaggi del Napoli e dalla Premier

"Muro della Fiorentina nei confronti dell’Atalanta per Sofyan Amrabat dopo lo scippo di Zappacosta che era promesso sposo del club viola. Se andrà via, non prenderá la strada di Bergamo. Sondaggi del Napoli(prestito) e dalla Premier League, anche se Commisso vorrebbe tenerlo". A riferirlo su Twitter è il giornalista Nicolò Schira.

