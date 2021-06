Fiorentina, aumentata l’offerta per Sergio Oliveira: affare in chiusura!

La Fiorentina di Gennaro Gattuso è alla ricerca di un regista per completare il reparto di centrocampo. Secondo il giornalista Nicolò Schira il club viola starebbe per chiudere un colpo in mezzo al campo. "E' quasi definito il passaggio di Sergio Oliveira dal Porto alla Fiorentina per 20mln di euro (bonus inclusi). Il centrocampista portoghese sarà il primo acquisto della Fiorentina 2021/22. Ultimi dettagli sui componenti aggiuntivi e affare fatto". Così scrive l'esperto di mercato su Twitter.

#SergioOliveira is almost done to #Fiorentina from #Porto for €20M (bonuses included). The portuguese midfielder will be the first purchase of #Fiorentina 2021/22. Last details about the add-ons and done deal. #transfers @violanews https://t.co/6ojdezRfFK