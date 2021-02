Fiorentina categorica con il Parma: Callejon non partirà in quest'ultimo giorno di mercato

Muro della Fiorentina sulle richieste da parte delle altre società di A per i propri giocatori. Anche Jose Maria Callejon non è in partenza

© foto di Federico De Luca Muro della Fiorentina sulle richieste da parte delle altre società di A per i propri giocatori. Anche Jose Maria Callejon non è in partenza, nonostante le voci di un interessamento dell'ultim'ora da parte del Parma. L'ex esterno del Napoli, dunque, proseguirà la sua esperienza a Firenze. A riportarlo è FirenzeViola.it.