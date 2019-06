Fiorentina, Commisso può respingere la Juve per Chiesa: "Voglio che resti almeno un anno"

Da sempre uno dei pupilli di Aurelio De Laurentiis gioca nella Fiorentina, che da ieri ha ufficialmente cambaito proprietà. Durante la sua conferenza stampa di presentazione, Rocco Commisso ha risposta anche ad una domanda sul futuro di Federico Chiesa: "La mia intenzione è quella di tenere Federico Chiesa almeno per un anno. Voglio che lui non sia il Roberto Baggio di Rocco Commisso. Mi hanno assicurato che non c'è alcun accordo per far muovere Chiesa altrove. Non ho parlato con lui, è in ritiro e so che deve giocare domani".