Fiorentina, idea Zappacosta: il terzino è seguito anche dal Napoli

La Gazzetta dello Sport scrive che sta prendendo sempre più corpo l'ipotesi di una cessione di Pol Lirola al Marsiglia. Il terzino della Fiorentina - si legge - è deciso a continuare la sua esperienza in Francia. Nel frattempo Pradè sta lavorando per portare in maglia viola il terzino del Genoa Davide Zappacosta, vecchio pallino della dirigenza. Il terzino è stato accostato anche al Napoli.