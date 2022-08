Fiorentina, Italiano sogna Lo Celso (su cui c’è anche il Napoli): alternativa è Bajrami

Vincenzo Italiano prepara la sua Fiorentina in vista del debutto in serie A contro la Cremonese e aspetta un ultimo rinforzo in mezzo al campo.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Italiano prepara la sua Fiorentina in vista del debutto in serie A contro la Cremonese e aspetta un ultimo rinforzo in mezzo al campo. La ciliegina potrebbe essere una mezzala di qualità per alzare ancora di più il tasso tecnico. Come scrive La Gazzetta dello Sport la speranza del tecnico viola è quella di arrivare all'argentino Giovani Lo Celso (su cui in Serie A c'è l'interesse anche del Napoli) o in alternativa, al gioiello dell’Empoli Nedim Bajrami.