Fiorentina, Lirola ad un passo dal Marsiglia: si libera posto per Malcuit?

C’è sempre più l’Olympique Marsiglia nel futuro di Pol Lirola. La giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per arrivare alla fumata bianca, con l’accordo con la Fiorentina che dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Le due società nelle prossime avranno un nuovo contatto per limare le ultimissime cose. Lo riporta Sky Sport.

L'eventuale addio di Lirola potrebbe significare trasferimento di Malcuit a Firenze. Il terzino del Napoli è uno dei profili monitorati dai viola per la sostituzione dell'ex Sassuolo.