Fiorentina-Napoli ultima in viola per Pezzella? Possibile, ma gli azzurri si sono defilati

La Nazione in edicola questa mattina, fa il punto sulla rivoluzione che dovrebbe avvenire alla Fiorentina, in particolar modo in difesa. Pezzella, che sarà squalificato dopo l’ammonizione rimediata contro il Napoli, potrebbe aver giocato ieri la sua ultima partita in viola. Il mercato spagnolo sembra la strada più probabile, mentre il Milan e proprio il Napoli che lo volevano un anno fa, ormai hanno preso direzioni diverse.