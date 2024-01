Fiorentina, niente mercato e caos Brekalo: ritorna dall’aeroporto dopo aver salutato tutti

Sembra essere sfumato il trasferimento di Josip Brealo alla Dinamo Zagabria.

Sembra essere sfumato il trasferimento di Josip Brealo alla Dinamo Zagabria. Secondo quanto riportato dal portale croato 24sata il calciatore oggi ha salutato i compagni della Fiorentina e si è diretto all'aeroporto in attesa del via libera definitivo della Dinamo per il viaggio in Croazia, ma non se ne farà nulla. La squadra croata, infatti, avrebbe dovuto inviare entro le 10 tutti i documenti necessari alla Fiorentina, ma non lo ha fatto proprio perché in società si discuteva accanitamente della sorte dell'allenatore Sergej Jakirović. Tutto saltato quindi e, per il momento, l'ex Torino resta un giocatore della Fiorentina.