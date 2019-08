Fiorentina, per la prima col Napoli potrebbe non esserci Biraghi: spunta Laxalt per sostituirlo

L'edizione odierna di Repubblica parla dell'affare tra Fiorentina e Inter per Biraghi, sottolineando come i nerazzurri stiano spingendo sull’acceleratore per avere il terzino e la Fiorentina sta valutando le possibili alternative in quel ruolo. Un giocatore da considerare è Laxalt, in uscita dal Milan. I viola saranno i primi ad affrontare il Napoli in campionato.